«Donate il 5 per mille al Comune. Lo investiremo nel sociale»

L’amministrazione comunale di Caronno Varesino invita i propri cittadini ad effettuare la scelta di destinare con la prossima dichiarazione dei redditi, una quota del 5 per mille dell’IRPEF a favore delle attività sociali svolte dal Comune.

Lo slogan scelto quest’anno dall’amministrazione e dall’assessore al Bilancio Fulvio Mantovan è “Aiutaci ad Aiutare, con la vostra firma si moltiplica il nostro impegno“.

Il comune investirà il contributo nelle attività sociali promosse sul territorio, per gli interventi a favore delle famiglie, per i più giovani e per l’assistenza agli anziani e ai disabili.

«E’ utile ricordare – spiega l’assessore Mantovan – che la scelta di destinare il 5 per mille non modifica l’importo della propria IRPEF dovuta all’erario, ma se non si firma per il proprio Comune, quei fondi rimarranno allo Stato. Se invece si fa questa scelta, il denaro resterà a disposizione della comunità di Caronno.

Come si effettua la scelta? Le modalità operative sono molto semplici. E’ sufficiente apporre una firma sul proprio modello 730/2019 (o Redditi 2019 per i soggetti che presentano il modello Redditi) nell’apposito riquadro che riporta la scritta “Attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente”.

Anche i contribuenti che non hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi possono devolvere il 5 per mille. In questo caso è sufficiente compilare la scheda integrativa per il 5 per mille contenuta nella Certificazione Unica 2019 e consegnarla in busta chiusa ad un CAF o ad un intermediario abilitato.

I cittadini in questo modo potranno aiutare a sostenere la spesa sociale, cioè quegli interventi fatti dall’amministrazione comunale per alleviare tutte le situazioni di disagio del paese. La solidarietà in un gesto, una firma che non costa niente».