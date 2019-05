Due cortei di bambini sui pedali si incontrano per Bimbimbici

I comuni di Cardano al Campo e Casorate partecipano insieme alla 20^ edizione di Bimbimbici nel pomeriggio di domenica 12 maggio con due cortei di famiglie pedalanti che attraverseranno strade urbane, sentieri e piste ciclabili delle due cittadine per ritrovarsi poi insieme all’Area Feste di Casorate, per una merenda in compagnia.

La manifestazione, promossa ogni anno da Fiab (Federazione Italiana Amici della Bicicletta), ha lo scopo di promuovere la cultura della mobilità dolce nelle famiglie e nei piccoli ciclisti per il benessere personale e ambientale.

Il coordinamento della manifestazione è a cura degli assessorati alla Cultura dei due Comuni e del CCR – Consiglio comunale dei ragazzi.

IL PROGRAMMA

– Ritrovo e partenza: alle ore 14.15 in Piazza Mazzini, sia a Casorate Sempione, sia a Cardano al Campo

– Riunione dei due gruppi: ore 15.00

– Arrivo: Area Feste di Casorate Sempione di via Roma 100, con merenda offerta a tutti i bambini partecipanti

REGOLE DI PARTECIPAZIONE

I bambini potranno aderire alla biciclettata solo se muniti di caschetto protettivo e se accompagnati da un genitore o adulto responsabile.

Ogni partecipante sarà tenuto al rispetto del codice della strada.

È importante che il gruppo rimanga compatto soprattutto in prossimità degli attraversamenti.