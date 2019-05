Fiera di San Pancrazio: si lavora al Parco Spech

Mancano due giorni all’avvio della 12esima edizione della Fiera di San Pancrazio di Vedano Olona, manifestazione culturali sempre ricca di eventi, spunti di riflessione e ospiti importanti.

Al Parco Spech in queste ore fervono i lavori per l’allestimento delle tensostrutture che permetteranno lo svolgimento di tutti gli eventi anche in caso di pioggia (che non manca mai), dello spazio riservato alle mostre e dell’installazione ogni anno diversa che caratterizza la manifestazione.

Organizzata dall’omonima associazione, la Fiera quest’anno avrà come filo conduttore una frase del poeta Edgar Lee Masters, autore della famosa Antologia di Spoon River: “Malgrado tutto avevo fame di un significato nella vita”.

La Fiera prenderà il via sabato 11 maggio e proseguirà fino a domenica 19 con un ricco programma di incontri, eventi musicali, momenti di convivialità e una grande festa finale.

Ecco gli eventi principali programma (che potete scaricare qui nella versione integrale):

Sabato 11 maggio

ore 16 – apertura della Fiera di San Pancrazio e inaugurazione delle mostre “Enjoy the game” e “Fondati sul lavoro?” con visita guidata

– Incontro “Prendere i venti del destino”, in collaborazione con la Fondazione Poretti Magnani, sul tema “Invecchiare serenamente, insieme a chi ci cura” ore 21 – Lectio magistralis sul tema “”Malgrado tutto avevo fame di un significato nella vita” del dottor Johnny Dotti, pedagogista e amministratore delegato di ON Impresa sociale

Domenica 12 maggio

ore 18 – Inaugurazione della mostra “Frammenti di vita in viaggio tra scritti e dipinti” in ricordo di Gian Maria Ferrario (intervengono Giuseppe Battarino, Fabio Bombaglio e Fulvio Ferrario)

Lunedì 13 maggio

ore 20.45 – Incontro intervista “Quando lo sport muove la storia” con i curatori della mostra “Enjoy the game”

Martedì 14 maggio

ore 21 – Spettacolo “Non al denaro non all’amore né al cielo” con musiche e poesie dall’Antologia di Spoon River

Mercoledì 15 maggio

ore 21 – “Fondati sul lavoro”, tavola rotonda sul tema del lavoro e dei suoi cambiamenti nella nostra provincia. Intervengono: Enrico Castelli, Rosangela Lodigiani, Rosario Rasizza e Johnny Dotti

Giovedì 16 maggio

ore 18 – Incontro “Enjoy the game – Quando lo sport muove la storia” con Michele Uva, direttore generale della Federazione italiana gioco calcio e vice presidente della Uefa

Venerdì 17 maggio

ore 21 – Spettacolo monologo del comico Paolo Cevoli

Sabato 18 maggio

ore 18 – Spettacolo musicale “Non al denaro non all’amore né al cielo”, tributo a Fabrizio De Andrè e una sorpresa con artisti vedanesi

Domenica 19 maggio

ore 20.30 “Ballando sotto il tendone”, festa popolare di chiusura della 12esima edizione della Fiera di San Pancrazio

Per tutta la durata della manifestazione sarà presente un servizio bar e ristoro al Parco Spech e il sabato e la domenica in Oratorio sarà possibile cenare o pranzare con le specialità preparate dai volontari.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero

I dettagli del programma ed eventuali variazioni anche sulla pagina Facebook della manifestazione