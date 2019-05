Flavio Premoli e la Pfm suoneranno De André all’ospedale di Circolo

Che ascoltare musica faccia bene all’anima e al corpo, è ormai un dato assodato. L’allestimento all’interno dell’ospedale di Circolo di una Music hall, da parte della Fondazione il Circolo della Bontà, è stata dunque una bella intuizione che ha aperto un’istituzione “totale” alla bellezza e alla città. Molti concerti si sono già svolti, per lo più solisti e virtuosi del pianoforte, con grande apprezzamento dei malati, del personale e dei famigliari delle persone ricoverate. Nessuno però avrebbe mai immaginato che un gruppo rock famoso come la Pfm, al secolo Premiata Forneria Marconi, scegliesse di esibirsi proprio lì. Invece martedì 21 maggio alle 16 e 30, il varesino Flavio Premoli, tastierista del celebre gruppo, con la storica formazione faranno rivivere nella sala della musica dell’ospedale cittadino alcuni brani di Fabrizio De André, con cui ebbero una lunga e felice collaborazione che diede vita a una delle stagioni più belle della musica italiana. La stessa sera alle 21 la Pfm si esibirà al Teatro Apollonio in un concerto di beneficenza per l’Apa (Amici per l’Africa).

Al centro dell’esibizione, spiccherà naturalmente il pianoforte che Il Circolo della Bontà ha voluto collocare nella Hall dell’Ospedale a disposizione di chiunque abbia talento per la musica. «Non immaginavo che quei tasti sarebbero stati accarezzati dalle mani di un grande della musica italiana come Flavio Premoli – ha commentato il presidente della Fondazione, Gianni Spartà – Abbiamo donato un piano a chi si trova in Ospedale, ci siamo trovati a donare concerti. E che concerto, quello di martedì 21 maggio: una grande dono per i degenti, per i loro famigliari ma anche per tutti coloro che si prendono cura di noi lavorando in ospedale da parte della Fondazione Il Circolo della Bontà. Godetevi lo spettacolo».