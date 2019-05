Giolino, il cerimoniere “forte forte” nella contrada de La Flora

Storie di Palio passa da La Flora. Per la contrada rossoblù Francesca Cisotto tratteggia la figura di Giolino (o Giulin), priore appassionato. L’articolo è stato realizzato in collaborazione con la testata Legnanonews (foto di Stefano Panizza).

Giolino, priore dal ’94, si definisce un “contradaiolo forte forte” per la dedizione e la passione sfegatata per la sua Flora. Non per niente, dal ’96, in rappresentanza della contrada rosso-blu, fa parte del gruppo dei cerimonieri, coloro che organizzano tutte le manifestazioni previste per lo storico Palio di Legnano.

Angelo, però, è nato sotto la contrada di San Bernardino ed è nell’ambiente del Palio dal ’75, riuscendo a partecipare anche al Palio straordinario del ’76, svoltosi dal Castello all’Arena di Milano, per celebrare l’ottocentesimo anniversario della Battaglia di Legnano.

Ma, senza nulla togliere, la passione per la tradizionale sfilata legnanese e tutto il mondo che sta dietro, gli è nata con la Flora: «Non ho mai sfilato veramente per la contrada perché l’ho sempre seguita da borghese, fino a quando, un giorno, mio cognato mi ha tirato in questo mondo portandomi con lui nella contrada rosso-blu e, da lì, è iniziato un altro capitolo di vita. Posso dire di avere una famiglia ed è quella del Palio».