Il giovani imprenditori di Univa eleggono il nuovo presidente

Lunedì 13 maggio alle Ville Ponti si terrà l’assemblea del Gruppo giovani imprenditori per l’elezione del nuovo presidente. Il presidente Mauro Vitiello (nella foto) è arrivato alla fine del mandato e non è più rieleggibile. Durante la parte privata, dovrà dunque rieleggere il proprio nuovo presidente che verrà presentato durante la parte pubblica e che durerà in carica per il triennio 2019-2022, entrando a far parte di diritto del consiglio di presidenza dell’Unione Industriali.

La parte pubblica, aperta alle autorità, agli ospiti e alla stampa è prevista per

le ore 18. L’assemblea sarà anche l’occasione per riflettere sul ruolo dei giovani come motori del benessere d’impresa e per premiare gli studenti vincitori del concorso Latuaideadimpresa

“BenEssere d’Impresa: i giovani imprenditori credono in una nuova cultura aziendale” è dunque il tema che verrà posto al centro dell’assemblea. Benessere ampiamente inteso, che non significa, o non significa solo, stare bene sul luogo di lavoro, quanto un processo di più ampia visione che coinvolge ogni risorsa aziendale per generare positività per le singole persone, per le famiglie e per tutto il contesto sociale.

Un argomento importante per riflettere sul ruolo sempre più strategico dei giovani nelle organizzazioni dove nuove sensibilità e competenze sono richieste per l’evoluzione degli ambienti di lavoro. Come motori del cambiamento, sono i giovani ad avere la responsabilità di promuovere contesti innovativi, orientati al benessere e caratterizzati da stili di vita sani e soddisfacenti per il beneficio di tutti.

IL PROGRAMMA:

APERTURA LAVORI

Mauro Vitiello – Presidente Gruppo Giovani Imprenditori UNIVA

Saluto del neoeletto Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Varese

INTRODUZIONE

Roberto Moretti – Responsabile Servizio Promozione della Salute ATS Bergamo

Raffaele Pacchetti – Referente Programma WHP ATS Insubria

TAVOLA ROTONDA

Giuseppe Boggio – Presidente Lavorazione Sistemi Lasi Spa

Alessandra Caraffini – Responsabile Risorse Umane Ilma Plastica Srl

Andrea Crespi – Direttore Generale Eurojersey Spa

Modera

Luca Orlando – Giornalista IlSole24Ore

CHIUSURA LAVORI

Lara Botta – Vice Presidente Giovani Imprenditori Confindustria