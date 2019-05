Incidente in Via Stelvio tra un’auto e una moto, grave il motociclista

Incidente nel pomeriggio di oggi, lunedì 13 maggio, intorno alle 18 e 30 all’incrocio tra in Via Stelvio e Via Bizzozero, tra un’autovettura e una moto.

Ad avere la peggio il ragazzo a bordo del motoveicolo, 22 anni, trasportato in ambulanza all’Ospedale di Legnano in codice rosso per un trauma cranico. L’uomo è stato intubato sul posto e ora è in prognosi riservata.

La persona alla guida dell’autovettura, una donna di 70 anni, è stata trasportata all’Ospedale di Busto Arsizio in codice verde per accertamenti.

Su posto la Polizia Locale per i rilievi di rito che serviranno a ricostruire la dinamica dell’incidente.

Foto da Sei di Busto Arsizio se