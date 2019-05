Per la sicurezza e contro il commercio abusivo 60mila euro a tre comuni del Varesotto

I comuni di Sesto Calende, Besozzo e Luino riceveranno 20mila euro ognuno da investire sulla sicurezza lacustre rafforzando i controlli straordinari, assumendo vigili o finanziando campagne informative contro la contraffazione e il commercio abusivo.

Sono queste le indicazioni del progetto “Grandi laghi italiani” per il quale dal ministero dell’Interno sono stati stanziati 500mila euro a 25 comuni interessati tra i 9mila e i 30mila abitanti (capoluoghi esclusi), di cui tre in provincia di Varese. Un progetto che rientra nell’iniziativa più ampia “Spiagge sicure” che riguarda le località marittime.

In una nota del ministero il ministro Salvini spiega che “È un primo passo che conferma l’attenzione per i meravigliosi laghi italiani e per la provincia di Varese, per il prossimo anno contiamo di incrementare i finanziamenti e il numero di comuni coinvolti, così come abbiamo fatto per Spiagge Sicure. L’obiettivo è contrastare il commercio abusivo e l’illegalità in genere, siamo soddisfatti che Spiagge Sicure sia stata così apprezzata da essere invocata anche da altri amministratori”.