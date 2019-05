L’aiuto alle mamme? Più da internet che da nonni e mariti

Le mamme si sa, pensano a tutto, ma anche loro hanno bisogno di aiuto, ma solo 1 su 3 trova supporto nel compagno. E allora le soluzioni si trovano in rete o sui social media, soprattutto se si tratta di acquistare regali, pianificare vacanze o cercare qualche ricetta in grado di stimolare l’appetito dei bambini.

Questo quanto emerge da una survey di Groupon che approfondisce il tema in occasione della Festa della mamma, svelando l’universo di aiuti reali e virtuali per le mamme lombarde.

L’AIUTO DEL WEB

I risultati raccontano che almeno 3 mamme lombarde su 5 (il 62% delle intervistate) utilizzano volentieri i social media ed internet come strumento per cercare aiuto, soprattutto per per trovare spunti e idee per fare nuove esperienze (il 48%): dal parco acquatico alla gita in barca, dall’escursione in montagna alla visita al castello. Al secondo posto, a pari merito con il 29% dei voti, la ricerca di ricette che piacciono ai bambini e di un confronto su come agire di fronte ad un problema. Il 26% delle intervistate trova poi in internet un rifugio personale ed un momento di svago per curiosare in Instagram le stories degli altri o liberarsi dai propri problemi… leggendo quelli altrui!

Appena fuori dal podio, con il 14% delle preferenze, troviamo la consulenza su prodotti e giochi educativi. Seguono consigli di carattere medico (8%) e il conforto delle altre mamme (7%). Ultima posizione occupata dal confronto sulle tecniche di sopravvivenza (2%).



Al di là dei figli, il 77% delle mamme lombarde trova in internet un valido alleato anche per la gestione generale delle problematiche quotidiane: quasi 6 mamme lombarde su 10 risparmia tempo comprando i regali online, il 54% pianifica le vacanze su internet e il 44% sceglie lo shopping online. Gettonatissima anche la spesa online (31%): il tempo di un click ed il carrello è pieno in un attimo! Ultimo posto per la dose di gossip quotidiana con le amiche (29%), e su questo i social la fanno da padroni.

DUE MARITI SU TRE NON AIUTANO

Oltre che da internet, da chi si sentono supportate le madri lombarde? Solo il 33% dichiara di sentirsi aiutata dal proprio compagno “che si dimostra sempre in grado di garantire la massima collaborazione nella gestione della casa e dei figli”, seguito dal 20% che ammette di essere sostenuta dai figli stessi, nonostante le frequenti discussioni. In terza posizione l’aiuto dei propri genitori, cioè i nonni (17%) “che hanno vissuto la stessa situazione e perciò sanno sempre come comportarsi”. In ultima posizione a brevissima distanza e di fondamentale importanza, il supporto dalle altre mamme (16%) perché alla fine dei conti si trovano tutte sulla stessa barca.

I DESIDERI DELLE MAMME

Rispetto al tipo di aiuto, le mamme intervistate hanno costruito questa classifica: il 37% vorrebbe essere maggiormente supportata nel bilancio tra la vita professionale e la vita privata. Al secondo posto un aiuto sulle incombenze quotidiane in modo da avere più tempo da passare con i figli e fare esperienze insieme (27%), mentre al terzo posto un aiuto psicologico ed emotivo (24%).

“Ci fa molto piacere scoprire da questo sondaggio che il web rappresenta per molte donne e mamme anche un aiuto pratico alla gestione delle necessità quotidiane, come ad esempio trovare il ristorante giusto “baby-friendly” o l’esperienza più trendy da proporre alla propria famiglia”, afferma Valentina Manfredi, Managing director Groupon Italia che userà i dati per migliorare ulteriormente la sua piattaforma, perché risponda in modo ancora più efficace alle necessità delle mamme, “perché sia utile….oltre che divertente ovviamente”, conclude la Manfredi.