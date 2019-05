«L’ascensore della stazione di Gazzada è guasto da giorni»

La segnalazione arriva dal gruppo Facebook “Gazzada Schianno e dintorni” con un post firmato da Micaela: “Mi permetto di segnalare un disservizio: l’ascensore del binario dove transitano i treni per Varese è bloccato, invece funziona quello in direzione Treviglio.

Il guasto è già stato segnalato RFI ma non hanno provveduto e l’ascensore è fuori servizio da sabato 5 maggio. Tra l’altro anche le obliteratrici sono pressoché tutte fuori uso: perché l’amministrazione non provvede a fare intervenire celermente Trenord e perché non sollecita l’installazione di oblteratrici sui binari come hanno fatto in altre stazioni?”

Siamo andati a verificare ed è vero: l’ascensore è guasto. Arriverà il messaggio a RFI, gestore della Rete e a Trenord che invece è responsabile delle obliteratrici?