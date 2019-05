Le canzoni di Riccardo Ceratti a Casbeno

Il cantautore Riccardo Ceratti si esibirà lunedì 6 maggio alle ore 15 alla Sala oratoriale di Casbeno accompagnato dal polistrumentista Alberto Gramolini. Un gradito ritorno fortemente voluto dall’associazione Filo d’Argento di Varese e dalla presidente Bianca Brambilla.

Ceratti, che ha un passato di collaborazioni di rango con molti artisti della Ricordi, fa dell’ironia, dell’attenzione ai temi sociali e della tensione etica i tratti distintivi della sua produzione musicale.

La scaletta del concerto prevede un attacco con un brano ironico “Mi disconnetto un attimo“, specchio delle sue scelte di vita, in cui non rientrano né l’automobile né la televisione. Si continua con “Una fiaba di Hans”, un pezzo struggente ispirato alla fiaba della piccola fiammiferaia di Hans Christian Andersen, presentato recentemente al Cinema Multisala Impero di Varese in occasione della proiezione del video, prodotto da Mara Baila per la regia di Renzo Carnio, dedicato al noto scrittore danese, interpretato da Silvio Raffo.

I brani successivi toccano temi e personaggi storici come “Lorenzo”, dedicato a don Lorenzo Milani, da cui è nata l’idea del primo musical ispirato il Priore di Barbiana. Non potevano mancare due icone della storia recente, come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ricordati con la canzone “Veri Amici”, e “Paziente 37” per non dimenticare la strage di Bologna.

Ceratti offre a chi lo ascolta uno sguardo sulla società senza mai rinunciare a quel sacrosanto diritto di critica che un artista dovrebbe esercitare nei confronti del potere. Diritto che lui esercita magistralmente in “Ho vent’anni”, brano che racconta la nuova emigrazione dei giovani costretti a lasciare l’Italia in cerca di futuro, “Questione di chimica” e l’impietosa “In culo agli operai”.

Il concerto si chiuderà con i brani “Se fossi John” e “Tu credi al paradiso”.

L’ingresso è libero.