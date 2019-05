Lions e Avav: giovani protagonisti

Giovani protagonisti protagonisti la scorsa domenica mattina, nell’ambito di una iniziativa del Lions Club Luino.

L’AVAV di Luino ha ospitato una duplice cerimonia: la premiazione degli studenti delle scuole medie che hanno partecipato al concorso ‘Un poster per la pace’, promosso dal Lions International,e la consegna di un’imbarcazione al sodalizio velico.

Da oltre trent’anni il LC Luino porta il ‘poster per la pace’ nelle scuole dell’Alto Varesotto. I ragazzi devono realizzare un disegno ispirato ad un particolare tema: quello di quest’anno era ‘La solidarietà è importante’. Nove i plessi scolastici che hanno partecipato, per un totale di circa 600 disegni. Questi i nomi dei finalisti scelti dalla giuria.

Per l’Istituto Maria Ausiliatrice di Luino, Vittoria Dellea; per l’Educandato di Roggiano, Nicole Trevisanello; I.C. di Germignaga: per il plesso di Germignaga, Nicolo’ Brambilla, per il plesso di Castelveccana, Denise Loreine Mendoza; per l’I.C. “Zuretti” di Mesenzana Greta Busa; per l’I.C. di Cunardo Aurora Cabras; I.C. “B. Luini”: per il plesso di Luino Alice Stefanazzi; per Maccagno, Vanessa Zanelli; per Dumenza Elisa Piazza. La classifica generale vede quali vincitori assoluti: 1° posto Nicolo’ Brambilla, 2° Alice Stefanazzi, 3° Nicole Trevisanello. Alla presenza del prof. Masciovecchio i ragazzi sono stati premiati da Luca Minelli, presidente del LC Luino e da Emma Caroti Porta, socia e responsabile dell’iniziativa; hanno ricevuto un labaro con la stampa del loro disegno e un buono acquisto in libri.

La seconda parte della mattinata ha visto la consegna simbolica di un timone: appartiene ad una imbarcazione che il Lions Club Luino ha donato all’AVAV Luino.

Si tratta di una barca da regata 420 e sarà utilizzata anche dalla Squadra Giovanile Agonistica del sodalizio velistico: consentirà di potenziare e meglio svolgere l’attività didattica nei confronti dei ragazzi.

Una meritoria attività sportiva e ricreativa che vede coinvolti oggi una sessantina di ragazzi. Alla mattinata lionistica hanno partecipato soci e officer di altri Club: Roberto Figini, Salvo Trovato, Francesca Fiorella, Folco Alesini, Damon Zangheri.