Massimo Ranieri in scena con “Sogno e son desto 400 volte”

Massimo Ranieri con lo spettacolo “Sogno e son desto 400 volte” sarà protagonista venerdì 10 maggio alle ore 21 sul palcoscenico del Teatro Apollonio Openjobmetis di Varese. L’attore continua a rinnovarsi e regala al pubblico una magnifica avventura, sospesa tra il gioco entusiasmante della fantasia e le emozioni vere della vita.

Dopo 400 repliche straordinarie in tutta Italia, lo spettacolo di Massimo, ideato e scritto con Gualtiero Perice si rinnova e si conferma ricalcando la formula vincente, con Massimo Ranieri interprete dei suoi grandi successi musicali, ma sempre di più attore e narratore. In questa nuova versione senza perdere di vista il gusto irrinunciabile della tradizione umoristica napoletana non mancheranno le sorprese. Ma stavolta soprattutto Ranieri sarà se stesso ancora di più, anche incentivato dal pubblico varesino che lo ama, l’attore regalerà uno spettacolo ricco di stile e bravura. Biglietti: Platea 68 euro/ Galleria 62 euro/ Seconda Galleria 51 euro.

