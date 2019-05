Morazzone sconfitto, la Rhodense avanza

(Foto Facebook – FCD Rhodense)

Weekend di grandi emozioni tra playoff e playout dalla Promozione alla Terza Categoria. Qualcuno esce in lacrime, altri invece ribaltano pronostici sulla carta scontati.

PROMOZIONE

La Rhodense batte 2-0 il Morazzone e avanza al terzo turno dei playoff. I varesotti escono a testa alta da una gara caratterizzata da pioggia, a tratti grandine, e due espulsioni pesanti per i ragazzi di mister Ivan Stincone. Per i milanesi un successo strappato nel finale e ora al terzo turno li aspetta il Vighizzolo.

Ai playout sorride il Fagnano che dopo l’1-1 in casa di una settimana fa, fa il colpo andando a vincere 1-0 in casa della Guanzatese, riuscendo così a mantenere la categoria. Grande soddisfazione per i ragazzi di mister Ulisse Raza dopo una stagione sofferta.

PRIMA CATEGORIA

Basta il pareggio al Gorla Maggiore per avanzare al terzo turno dei playoff. La squadra di Pierluigi Contaldo pareggia 1-1 contro l’Aurora Cantalupo e ora affronterà i lecchesi dell’OlimpiaGrenta.

Per i playout non basta al Brebbia la vittoria 1-0 in casa contro la San Marco, che forte del 2-0 nella gara di andata, riesce a salvarsi. Brebbiesi che salutano la categoria.

SECONDA CATEGORIA

Proseguono la corsa Crennese Gallaratese e Bosto. Ai gallaratesi basta l’1-1 contro la Pro Juventude per avanzare al terzo turno, varesini che invece superano 5-4 il Lonate Ceppino in una gara dalle mille emozioni. Al terzo turno la CrennGall affronterà il Sesto 2010, squadra della provincia di Cremona; Bosto invece opposto alla Cavese di Cava Manara, Pavia.

Ai playout si salvano l’Airoldi, che vince 1-0 a Canegrate dopo l’1-1 dell’andata, e il San Luigi Albizzate che dopo il 5-1 della prima, vince 4-0 anche la seconda contro la Ternatese.

TERZA CATEGORIA

Fattore campo – e classifica – ribaltati ai playoff. La Jeraghese vince 2-0 sul campo della France Sport. L’Eagles invece espugna 2-1 il campo della Malnatese. Finale in campo neutro domenica 19 maggio per il passaggio in Seconda.