Open Fibra, i lavori riprendono a Giubiano

Prosegue il cablaggio di Open Fiber nel territorio comunale di Varese, dove sono in corso i lavori per la posa della fibra ottica in modalità FTTH (Fiber To The Home), che consentirà ai cittadini di navigare fino a 1 Gigabit per secondo. La zona dell’Ippodromo e le vie limitrofe sono le aree in cui, in questo periodo, è concentrata la maggior parte degli interventi di installazione della rete ultraveloce, che proseguono comunque anche in altri quartieri della città.

Al termine di un tavolo con gli uffici tecnici comunali, è stato inoltre stabilito il cronoprogramma dei ripristini definitivi nelle strade già interessate dai lavori. Dopo la pausa dovuta al maltempo, le riasfaltature sono riprese oggi, venerdì 10 maggio, da Via Bligny, via Parenzo e via Malta. L’obiettivo delle imprese che operano per conto di Open Fiber è terminare la riqualificazione del quartiere Giubiano, dove è stato già eseguito oltre il 60% delle lavorazioni inerenti al piano ripristini, per poi continuare nelle altre aree cablate con la nuova rete ultrabroadband.

Alcune squadre, là dove ci siano segnalazioni di deterioramenti o piccoli cedimenti della malta cementizia, sono impegnate in attività di manutenzione straordinaria dei ripristini provvisori già eseguiti, al fine di non creare disagi alla popolazione.