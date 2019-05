A che ora e dove passa il Giro d’Italia

Tra poco passa il Giro d’Italia: che siate tifosi, curiosi o automobilisti, sapere l’orario dei passaggi può essere utile

La tappa Ivrea-Como del Giro d’Italia 2019 entrerà in provincia di Varese dal Ponte di Oleggio a Lonate Pozzolo e uscirà a Castellanza. In mezzo, attraverserà dunque Lonate, Busto Arsizio, Castellanza. Appena fuori dalla provincia toccherà anche e Legnano e Rescaldina.

A che ora passerà il Giro d’Italia 2019? A che ora passano i corridori?

Indichiamo qui gli orari della tabella di marcia, che tiene conto di una ipotetica, realistica velocità media, compresa tra 38 e 42 km/h.

Al Ponte di Oleggio il passaggio è previsto tra le 13.12 e le 13.23.

A Lonate Pozzolo il passaggio sulla Sp 527 per Busto è previsto tra le 13.21 e le 13.33.§

A Busto Arsizio il passaggio su via Magenta-via Pirandello è previsto tra le 13.31 e le 13.44.

A Legnano il passaggio è previsto su via per Busto e via Saronnese.

Si arriverà poi a Rescaldina, dove il passaggio in via Grigna-via Melzi è previsto tra le 13.43 e le 13.57.

Ma quando vengono chiuse le strade al passaggio del Giro d’Italia?

La risposta è: dipende. Di certo la carovana passa un bel po’ prima dell’orario a cui transitano i corridori

Nella maggior parte dei casi circa 45 minuti prima dei corridori, ad esempio a Lonate Pozzolo l’indicazione generica è proprio questa.

A Legnano invece c’è un termine più specifico: su via per Busto e via Saronnese il traffico sarà sospeso dalle 12 alle 14.