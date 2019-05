Polizia locale e guardia di finanza per il controllo del territorio

Tre ore di intervento, con la Polizia Locale affiancata dalla Guardia di Finanza dell’aeroporto di Malpensa e dai cani antidroga. Si è svolta oggi, 31 maggio 2019, dalle 12.30 alle 15.30, un’azione congiunta delle forze dell’ordine, impegnate in attività di prevenzione e controllo del territorio.

Le attività si sono concentrate di fronte ad alcuni istituti scolastici cittadini, nell’area delle stazioni, in via Como e nei pressi dell’aula studio “Forzinetti”. All’intervento ha preso parte una decina di agenti.

«Operazioni come questa – dichiara il vicesindaco Daniele Zanzi – sono molto importanti per il nostro territorio. Il presidio, infatti, è il primo fondamentale passo per una città più sicura. In questi anni abbiamo lavorato per una maggiore sinergia tra le nostre forze dell’ordine; se siamo arrivati a questo punto è grazie all’impegno di tutti».