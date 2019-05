Riduzione del colesterolo con metodi naturali: ecco come fare

Problemi di colesterolo alto? La riduzione del colesterolo con metodi naturali, laddove non vi siano livelli patologici, è possibile.

L’ipercolesterolemia si può tenere sotto controllo attraverso un regime alimentare sano ed equilibrato, uno stile di vita corretto ed una buona attività fisica quotidiana. Ecco perché si può dire possibile la riduzione del colesterolo utilizzando metodi naturali.

Ovviamente, qualora i livelli delle LDL siano particolarmente alti è necessario, con il supporto del proprio medico di base, ricorrere ad una terapia farmacologia. Questo però non significa che non si possa ricorrere, allo stesso tempo, al ridimensionamento del proprio stile di vita ed alimentare.

Alimentazione equilibrata: il primo passo per la riduzione naturale del colesterolo

L’alimentazione contro il colesterolo alto deve essere, prima di tutto, povera di grassi di origine animale. Inoltre, non dovrebbe eccedere per apporto calorico e zuccheri.

Le regole di alimentazione equilibrata per chi desidera ridurre in maniera naturale le LDL presenti nel sangue possono essere così riassunte:

consumare almeno due porzioni al giorno di verdure di stagione, possibilmente poco condite, ancor meglio se broccoli, verze, cavoletti di Bruxelles e cavolfiori in quanto ricchi di steroli vegetali , sostanza fondamentale per contrastare il colesterolo in eccesso;

di stagione, possibilmente poco condite, ancor meglio se in quanto ricchi di , sostanza fondamentale per contrastare il colesterolo in eccesso; inserire all’interno del regime alimentare due o tre porzioni di frutta fresca facendo attenzione a quella troppo zuccherina come banane, fichi e uva;

facendo attenzione a quella troppo zuccherina come banane, fichi e uva; via libera a legumi e cereali ;

; utilizzare olio d’oliva come unico condimento grasso;

come unico condimento grasso; coadiuvare il regime alimentare con bevande funzionali a base di latte scremato ed addizionate di steroli vegetali come Danacol , il cui utilizzo quotidiano, per almeno tre settimane, contribuisce a ridurre naturalmente i livelli delle LDL presenti nel sangue;

a base di latte scremato ed addizionate di steroli vegetali come , il cui utilizzo quotidiano, per almeno tre settimane, contribuisce a ridurre naturalmente i livelli delle LDL presenti nel sangue; evitare piatti pronti, merendine e snack confezionati, spesso ricchi di condimenti grassi.

Attività fisica e stile di vita sano: cosa fare per ridurre il colesterolo

Una corretta alimentazione contro il colesterolo alto va necessariamente abbinata ad uno stile di vita sano e ad una quotidiana attività fisica di tipo aerobico.

Per stile di vita sano si intende, laddove possibile, di evitare qualsiasi forma di stress e di dire addio a cattive abitudini quali, per esempio, il fumo o i drink di troppo del sabato sera.

Per quanto riguarda l’attività fisica, invece, non esistono esercizi più adatti di altri. L’importante, per la riduzione del colesterolo, è svolgere attività aerobiche. La durata ideale ed il tipo di allenamento dipendono sempre dall’età e dalle condizioni di salute della persona stessa.

Per esempio, una persona in buona salute di età sotto i 40 anni potrà dedicarsi a 30 minuti di corsa quotidiani, mentre superati i 60 anni sarebbe preferibile una camminata a passo veloce della medesima durata.

In questo caso, il medico di base saprà consigliare al meglio la giusta terapia naturale per la riduzione del colesterolo, ma è importante ricordare che tutto si basa sempre sui tre principi indicati sopra: regime alimentare corretto, stile di vita sano e movimento aerobico.