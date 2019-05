Il ritorno dei giovani

Siamo alle ultime battute per la lunga campagna elettorale. Dalle nostre parti, oltre alle europee, si vota in 82 comuni per il rinnovo della amministrazioni.

Nelle ultime settimane abbiamo organizzato e partecipato come moderatori a sette confronti tenuti a Samarate, Caronno Varesino, Induno Olona, Malnate, Castiglione Olona, Gazzada Schianno e Tradate. In tutto erano presenti nelle sale più di 1300 persone. Luoghi perfino troppo piccoli per accogliere tutti i cittadini che hanno risposto visto che in ogni occasione ce ne erano tanti in piedi.

Un risultato notevole che conferma l’attenzione alla vita delle comunità. Il comune è l’istituzione più prossima alla vita di tutti e la partecipazione ne è una riprova. In tutte le serate il pubblico era molto eterogeneo. Molti giovani presenti e in tante occasioni hanno svolto un ruolo attivo partecipando alla campagna elettorale.

Situazioni differenti comune per comune, ma con alcuni elementi interessanti che li accomunano: la difficoltà dell’amministrare oggi e il coraggio che è richiesto nell’assumersi questa responsabilità.

Un fatto ancora più evidente dopo le tempeste giudiziarie delle ultime settimane che hanno visto coinvolti diversi amministratori in storie di malaffare. Nessuno dei comuni, ad eccezione di Caronno Varesino, per un fatto minore, in cui si è svolto il confronto è stato sfiorato dalle inchieste. Brutta la reazione di parte del pubblico e del candidato del centro destra a Tradate che non ha voluto rispondere alla domanda sulla corruzione trincerandosi dietro il fatto che era una domanda politica.

Un brutto segnale perché le inchieste della magistratura sono in corso e sarebbe bastata una risposta di circostanza, ma evidentemente ci sono nervi scoperti, perché altrimenti non si comprenderebbe una simile reazione. L’altro dibattito con qualche neo di troppo è stato quello di Samarate con l’assenza dei candidati della Lega e del M5S che si sono sottratti al confronto organizzato dai giovani della Parrocchia.

Un gran bel segnale ovunque è stata la partecipazione di tanti ragazzi e ragazze. Non è un fatto per niente scontato perché ci si continua a lamentare dell’assenza dei giovani. Nelle sale della provincia il dato indica altro e non sono pochi i candidati sindaco che hanno scelto di aprire le porte a nuove generazioni.

I CANDIDATI IN CAMPO

I candidati sindaco sono 184, quelli per la carica di consigliere sono 2.291. Abbiamo 14 comuni dove la competizione sarà legata al solo fatto che devono andare a votare almeno il 50% più uno degli elettori altrimenti arriverà il commissario perché c’è un solo candidato.

DONNE CANDIDATE: PRIMI IN LOMBARDIA

Varesenews da oltre due mesi lavora a uno speciale elettorale con tutte le informazioni possibili, ma insieme con questo ci siamo divertiti a cercare curiosità. Tra queste anche un bel primato: Varese è la provincia con il maggior numero di donne candidate sindaco in tutta la Lombardia.

L’ETA’ DEI CANDIDATI

Il “candidato sindaco tipo” della campagna elettorale 2019 in provincia di Varese se è uomo ha una media di 54 anni e se è donna di 47. In 8 casi su dieci è nato in provincia di Varese e sono solo 13 quelli nati al di fuori della Lombardia. Qui trovate tutte le informazioni candidato per candidato.