Una scala di colori nel giardino

In occasione della Mostra mercato dedicata ai fiori, anche questo fine settimana Villa Dalla Porta Bozzolo offre ai bambini e alle famiglie la possibilità di godere della bellezza della Villa con laboratori creativi e visite guidate.

Sabato 25 maggio, alle ore 15 e domenica 26 maggio, alle ore 11 e ore 15

UNA SCALA DI COLORI

Laboratorio per bambini (dai 4 ai 12 anni)

Passeggiando nel giardino della Villa i bambini osserveranno alcune delle varietà di rose più particolari, imparando a riconoscerle secondo le loro caratteristiche e a distinguerle in base all’intensità del loro profumo. Raccoglieranno poi tanti materiali preziosi per realizzare insieme una scala cromatica.

Domenica 26 maggio, alle ore 15

DECORARE IL CESTINO PER LA MERENDA EN PLEIN AIR

Workshop floreale

Un laboratorio per conoscere i romantici fiori di maggio che inizierà con la dimostrazione di una grande composizione floreale di inizio estate dalla linea molto attuale. A seguire una divertente e romantica composizione da realizzare nel cesto della merenda per le gite fuori porta. In giardino potrete ammirare una mise en-place per la cena d’inizio estate. In giardino potrete ammirare una mise en-place per la cena d’inizio estate.

Sia sabato che domenica, alle ore 14.30 presentazione del libro “Goodbye Jude” di Raffaella Macchi nel roseto di Villa Bozzolo.

Visite al parco ore 11:00 e 15:00 – su prenotazione fino ad esaurimento posti

Visite guidate alle sale della Villa in entrambe le giornate a partire dalle ore 10:30

Biglietto intero: € 10. Ridotto ragazzi ( 6- 18 anni) € 5 -Famiglia ( 2 adulti + 2 bambini) € 25 -Residente a Casalzuigno € 5 – iscritto FAI € 4.00