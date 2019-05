Sergio Colombo confermato nella giunta dell’Uspi

Nella sede romana dell’Unione Stampa Periodica Italiana (USPI) si è riunito, nei giorni scorsi, il Consiglio Nazionale eletto nell’Assemblea Generale del 16 aprile per nominare, con l’ufficio di Presidenza, i dieci membri della Giunta Esecutiva: l’importante organismo che gestisce la politica dell’informazione oltre a mantenere i rapporti a livello governativo.

E in una fase complessa per i giornali che registrano preoccupanti riduzioni nelle vendite, la Giunta Esecutiva è chiamata a non facili decisioni per sostenere il ruolo dei piccoli editori e della stampa locale.

Sergio Colombo direttore del periodico “Busto Domani” è stato riconfermato per il triennio 2019-2021 con l’assegnazione anche della Delega a rappresentare l’USPI in Lombardia. Un riconoscimento che premia un’intensa attività nel mondo giornalistico con al centro dell’attenzione il ruolo di Busto Arsizio.