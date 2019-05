Simona Bonafè, l’azzatese riconfermata a Bruxelles

Simona Bonafè trova la riconferma nelle urne per l’Europarlamento. La capolista del Partito Democratico ha ottenuto nella circoscrizione dell’Italia Centrale 125.354 preferenze che hanno fatto di lei la più votata della lista.

Bonafè, originaria della provincia di Varese e del comune di Azzate, vive da tempo in Toscana dove si è svolta gran parte della sua carriera politica al fianco di Matteo Renzi.

Venne eletta al Parlamento europeo nel 2014 quando fu il candidato più votato in Italia per numero di preferenze ottenute in una singola circoscrizione con 288.674 preferenze.