Smantellata la “Vecchia Guardia” della droga: 10 arresti dei Carabinieri.

Alle prime luci dell’alba i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Varese, con il supporto dei comandi Arma competenti per territorio, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio nei confronti di 10 persone (8 italiani e 2 marocchini) ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di traffico di ingenti quantità di sostanze stupefacenti.

L’indagine, denominata “Vecchia Guardia” per la presenza di alcuni indagati molto “noti” nell’ambiente del traffico di stupefacenti, ha consentito di far luce sulla presenza, in provincia, di tre gruppi criminali dediti all’importazione di ingenti quantità di hashish e marijuana da rivendere all’ingrosso (per un volume di affari stimato in circa kg. 100 di stupefacenti al mese).

Lo stupefacente – grazie ad alcuni intermediari di origine marocchina residenti nell’area di Busto Arsizio e Legnano – proveniva dal Marocco transitando in Spagna, e veniva successivamente rivenduto all’ingrosso a Varese e Milano. In corso perquisizioni presso le abitazioni di altri indagati.

Maggiori dettagli sull’attività saranno resi noti nella conferenza stampa che si terrà alle ore 11:00 odierne presso il Comando Provinciale di Varese.