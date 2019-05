“Quando una stella muore”: lo struggente funerale di Assunta

Quando una stella muore

Che brucia ma non vuole

Un bacio se ne va

L’universo se ne accorgerà

Quando una stella muore

Fa male, fa male

Sono stati in tantissimi – sulle note della struggente canzone di Giorgia, scritta per il suo fidanzato Alex Baroni, morto anch’egli in un drammatico scontro – i parenti e gli amici che hanno voluto dare l’ultimo saluto ad Assunta Di Martino, la donna morta venerdì scorso nel tragico incidente di viale Europa a Varese.

La giovane – aveva solo 28 anni ed era madre di cinque figli – ha lasciato le tante persone che le erano vicino comprensibilmente nella disperazione: una disperazione che è esplosa alla fine della funzione, quando i pianti si sono fatti evidenti e ci sono stati anche casi di malore.

Del resto, si tratta di una perdita a cui è difficile dare una spiegazione, come ha sottolineato il parroco di Masnago, don Mauro Barlassina: «Quello che è successo ad Assunta non è possibile comprenderlo. Una giovane mamma, con tante prospettive, una vita di gioia ma anche di sofferenze, ci fa domandare “perché non le è stata data un’opportunità?”».

Il prete saluta in particolare «papà Angelo, mamma Maria Neve» che dalle prime file assistevano a quello a cui mai avrebbero voluto assistere nella loro vita terrena. «Chi è cosi presuntuoso da poter dire di comprendere una morte in etá così giovane? Non si può. Per questo noi siamo qui per onorarla e ricordarla, perchè questo è già un primo passo: custodire nel cuore non solo il suo ricordo, ma anche la sua stessa presenza. Ora Assunta è nella pace».

Assunta sarà cremata a Giubiano: domenica prossima a Masnago verrà ricordata in tutte le messe della giornata e il prossimo 24 di giugno, in occasione del trigesimo, la santa messa in suo suffragio sarà alle 18.30.