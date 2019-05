Schianto contro il guardrail. Papà, mamma e bambina all’ospedale

Poco dopo le 17.00 di venerdì 17 maggio, per cause ancora in fase di accertamento, un’auto si è scontrata contro la parte iniziale del guard rail in legno in viale Piero Chiara, direzione Casbeno, appena prima la rotonda del cimitero e di via Corridoni.

Coinvolta nell’incidente una famiglia formata da padre, madre e la figlia di età prescolare.

Sul posto sono intervenute due ambulanze, una della Croce Rossa di Varese e l’altra della Sos Malnate, un’automedica e l’elisoccorso. Al lavoro anche i vigili del fuoco, che hanno collaborato con il personale sanitario.

La strada è stata chiusa nel tratto interessato dall’incidente e il traffico deviato per agevolare i soccorsi e anche per pulire la carreggiata da una macchia d’olio.

(Ultimo aggiornamento ore 18.00)