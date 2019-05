Toni Capuozzo ospite del Festival dei Curiosi

A Villa Monte Morone arriva Toni Capuozzo. Il giornalista e scrittore sarà ospite del Festival dei Curiosi, domenica 5 maggio, alle ore 17.30. Presenterà il suo libro La culla del terrore.

Le origini dell’attuale terrorismo islamista, delle bandiere nere dell’ISIS, della guerra santa dello stato islamico e dei suoi seguaci contro gli “infedeli” occidentali, vengono raccontati in questa prima, autentica opera di graphic journalism completamente italiana.

Uno dei più noti ed amati giornalisti di guerra racconta in prima persona la nascita del terrore in nome di Allah, in un’eccezionale opera a fumetti in bilico tra il reportage di guerra e il diario personale, tra il resoconto storico degli ultimi anni e l’autobiografia.

In occasione di questo evento è prevista una visita al sito storico di Monte Morone, alle ore 16.30.

Il sito di Monte Morone, situato al centro di un grande parco sulla sommità del colle che sovrasta Malnate, rappresenta un unicum: il santuario dedicato alla Vergine è inglobato all’interno di una villa e la proprietà comprende anche una cisterna, un’antica torre riadattata a campanile e una necropoli longobarda. Per secoli il luogo, scenario di leggende e misteri, è stato accessibile solo durante l’annuale processione in occasione della festa dell’Annunciazione. Il Festival dei Curiosi, grazie alla collaborazione di Villa Monte Morone, offre l’opportunità di conoscere questo ricco, appassionante e bellissimo luogo del cuore.

IL FESTIVAL DEI CURIOSI

L’Accademia dei Curiosi è un’associazione culturale fondata nel 2006 a Malnate, in Provincia di Varese, con l’intento di organizzare iniziative culturali ad ampio spettro che, solleticando la curiosità, promuovano la conoscenza.

Per moltiplicare questo impegno ormai decennale, è nato il Festival dei Curiosi che, in un mese, offre un concentrato di spunti curiosi, a tema libero, caratterizzati da grande qualità e notevole varietà di argomenti.