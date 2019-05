Travolta dal treno, linea ferroviaria bloccata

Il 118 di Varese è intervenuto questa mattina, lunedì 20 maggio verso le 9 in piazza Butti a Legnano, presso la stazione, per una persona rimasta coinvolta in un incidente ferroviario.



Fonti sanitarie parlano di “arrotamento“ ma ancora nulla si conosce circa la dinamica dei fatti.

Sul posto un’ambulanza dell’Sos di Uboldo e due automediche, oltre ai carabinieri e ai vigili del fuoco di Milano.

La linea ferroviaria (Domodossola-Gallarate-Milano, P.to Ceresio-Varese-Gallarate-Milano, Luino-Gallarate-Milano e Treviglio-Milano-Varese) secondo quanto riporta il sito istituzionale di Trenord risulta “rallentata“.

Il rallentamento, spiega l’azienda riguarda gli “accertamenti di sicurezza in corso da parte delle forze dell’ordine nella stazione di Legnano“.

“Sono possibili ritardi fino a circa 60 minuti e variazioni“.

Maggiori info sulla pagina “circolazione in tempo reale” di Trenord.