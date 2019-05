Ultima di stagione regolare, il Banco Bpm è “arbitro” della lotta playoff

Si chiude sabato 18 maggio (ore 18) la stagione regolare del Banco Bpm Busto Arsizio: la squadra di Marco Baldineti ha conquistato in largo anticipo il terzo posto in classifica dietro alle due corazzate, Recco e Brescia, e ha già messo in tasca sia la qualificazione alle Final Six della Serie A1 e alle Final Eight di Champions League.

Ora è il momento delle volate finali, in Italia e in Europa, ma prima di pensare alle partite “senza ritorno” Drasovic (nella foto di S. Squarzanti) e compagni vogliono chiudere in bellezza nell’ultimo turno che porterà la Sport Management nella vasca della Rari Nantes Florentia. Partita da prendere con le molle per il fatto che i toscani (in rosa anche l’ex capitano bustocco Andrea Razzi) sono ancora in lotta per conquistare le finali di campionato: la Florentia si candida per la kermesse di Trieste (23-26 maggio) ma deve battere la concorrenza di Lazio, Genova Quinto e Roma (tutte appaiate a quota 31) per l’ultimo posto disponibile.

Sulla carta il Banco Bpm appare più quotato e favorito; all’andata Busto vinse 11-7 senza mai realmente rischiare ma come detto la Florentia deve giocarsi il tutto per tutto per riuscire a inserirsi tra le prime sei e andarsi così a giocare i playoff scudetto nella città giuliana. Di certo, chi chiuderà al sesto posto (Firenze o altre) sarà proprio l’avversaria della Sport Management nel quarto di finale di Trieste, turno dal quale saranno esentate le prime due in classifica. Chi passerà alla semifinale si troverà poi di fronte la Pro Recco, sconfitta da Brescia nello scontro diretto di due turni fa. La Leonessa invece troverà sulla propria strada la vincente del confronto tra Posillipo (quarto) e Ortigia Siracusa (quinto).