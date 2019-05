Un concerto per sostenere il Progetto Pollicino

Il Progetto Pollicino Onlus, con il Patrocinio del Comune di Busto Arsizio, presenta il concerto “Note per viaggiare”. Sul palco del Teatro Lux il Corpo Musicale La Casoratese, che proporrà un vero e proprio giro del mondo attraverso la musica. Sarà presente alla serata Miriam Arabini, Assessore all’Inclusione Sociale e alle Pari Opportunità. L’appuntamento è per sabato 18 maggio alle 21.00.

La serata è aperta a tutti, il ricavato della sarà devoluto alla scuola di musica “La Casoratese” e a Progetto Pollicino, Cooperativa Sociale nata nel 2008 e composta da due comunità sul territorio di Busto Arsizio: la casa “dei piccoli” che ospita bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, lavora a stretto contatto con i Servizi Sociali al fine di permettere il reinserimento dei piccoli nel contesto familiare d’origine oppure, quando questo non fosse possibile, li accompagna nel loro sentiero verso l’accoglienza in una famiglia affidataria o adottiva.

La seconda, “La Chiave d’Oro”, è una comunità diurna che, con un’intenzione preventiva all’allontanamento dalla famiglia, dà la possibilità ai bambini accolti, di età compresa tra 5 e 10 anni, di fare esperienze nuove e scoperte stimolanti, spesso non sperimentate in precedenza ma indispensabili per la loro crescita, permettendo inoltre ai loro genitori di essere supportati nel superamento delle difficoltà familiari.