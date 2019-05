Un minicorso per chi pensa di aprire un bed and breakfast

Si terrà sabato 18 maggio dalle 10 alle 13 Il convegno-seminario “Ricettività Extralberghiera: Bed and breakfast e case vacanza”, approfondimento sulle principali norme che interessano il settore extralberghiero a conduzione familiare.

L’incontro, gratuito e senza necessità di prenotazione, si svolgerà nel Salone Estense del Comune di Varese ed è organizzato dall’associazione BBVarese.it in collaborazione con il comune di Varese.

«Alcune richieste di aiuto ci pervengono dai nostri associati, ma molte di più arrivano da operatori non associati sul nostro sito www.bbvarese.it, anche a seguito dei recenti controlli di ATS Insubria e delle polizie locali dei vari comuni – spiega il presidente di BBVarese Alfredo dal Ferro – Lo scopo del corso è di chiarire cosa è necessario fare per affrontare nella piena legalità questa attività, che permette di fare uso di stanze o case proprie che rimangono inutilizzate».

«E’ innegabile che il turismo a Varese stia crescendo, come dimostrato dall’aumento registrato di nuove aperture di B&B nel territorio – ha commentato l’assessore alle attività produttive Ivana Perusin – Questo anche per merito dell’associazione Bed And Breakfast Varese e della loro capacità di comunicare ai diretti interessati. Ne è un esempio il training che si terrà sabato mattina, a cui sono invitati tutti coloro che hanno intenzione di aprire un B&B e vogliono conoscere tutte le modalità per soddisfare gli adempimenti previsti dalla Regione Lombardia. Adempimenti, tra l’altro, che non presentano cavilli e sono accessibili anche economicamente. Come amministrazione, abbiamo deciso di collaborare con l’associazione e con la Camera di Commercio proprio per la quantità di richieste ricevute e quindi per aiutare questa attività produttiva».