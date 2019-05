Uomo scomparso a Vergiate, ricerche in corso

Domenica di incessante lavoro per le forze dell’ordine.

Dalle prime luci dell’alba è infatti in corso una ricerca persona a Vergiate, nell’area boschiva in zona via San Giacomo, a Cuirone.

Un uomo di 75 anni si é allontanato alle prime luci dell’alba e risulta irreperibile. Sul posto stanno operando gli specialisti del T.A.S. (Topografia Applicata al Soccorso), del S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) e una squadra di terra. Dal l’U.C.L. (Unità di Crisi Locale) si stanno coordinando le operazioni di ricerca a cui stanno partecipando anche i volontari e l’elisoccorso.