Varese si mette in “Motus”: a giugno un grande evento legato alle due ruote

Il progetto “Varese Terra di Moto”, varato nel giugno 2017 grazie all’iniziativa congiunta della Camera di Commercio e di una serie di aziende legate al mondo delle motociclette, ha avuto il merito di riportare al centro dell’attenzione un distretto industriale storicamente molto vivace e all’avanguardia, che ha tutt’ora un ruolo centrale nell’economia della nostra provincia. Intorno a “VaTM” sono via via fiorite nuove iniziative, ne sono state rispolverate altre e, nel complesso, è tornato a sentirsi forte l’orgoglio di tanta gente che, per passione o per lavoro, ruota attorno a un comparto formato da un centinaio di realtà (da quelle grandi e famose fino ai piccoli artigiani) alle quali se ne aggiungono altrettante di indotto.

Un mondo che, ora, si presenterà in modo ancora più chiaro alla Città Giardino grazie a una “tre giorni” di feste e manifestazioni che sta decollando proprio in queste settimane: tra venerdì 7 e domenica 9 giugno sono infatti previsti una serie di appuntamenti condensati sotto a un nome che è tutto un programma, “Motus”. Le prime indiscrezioni sulla manifestazione sono state date nel corso di una serata organizzata allo “Spitz” dal motomovimento Cafe Racer Varese (che collabora nell’organizzazione) giovedì scorso. Si comincerà con un evento (“District”) venerdì sera, nella zona della “movida varesina” con momenti culturali e ricreativi oltre che motociclistici. Sabato nel corso della giornata ci sarà la possibilità di partecipare a un giro motociclistico della provincia (“Run”) tra bellezze paesaggistiche e prelibatezze gastronomiche mentre la serata sarà dedicata alla musica.

Alla domenica, infine, “Motus” si sposterà all’ippodromo delle Bettole per una giornata che si preannuncia affascinante. Nella club house sarà organizzata una mostra di Gigi Soldano, il grande fotografo varesino che ha immortalato una infinità di gare tra Motomondiale, Dakar e mille altri eventi motociclistici. All’interno dell’ovale solitamente dedicato ai cavalli invece, sarà ricavata una zona per le moto affidata – tra gli altri – alla “DiTraverso School” di Marco Belli. Lì romberanno i motori, anche per avvicinare bambini e ragazzi alle due ruote in tutta sicurezza oltre che per mostrare la bravura dei piloti che verranno chiamati a esibirsi. Presto, di “Motus” sentiremo parlare di nuovo con il programma completo e dettagliato.