Weekend di festa per Sos Malnate

Un weekend di festeggiamenti attende Sos Malnate.

Sabato 11 maggio il primo appuntamento con “Casa Grizzetti in festa”. Sarà l’occasione per celebrare la realizzazione dei murales di SeaCreative e la ristrutturazione della parte esterna della casa grazie al progetto Giovani di Valore organizzando una festa con aperitivo gratuito per tutti e con alcune attività per i giovani (e non) del territorio. Si potrà fare un tour della casa, conoscere meglio le ragazze che ci abitano e scoprire le attività pensate per i giovani del territorio.

Con un libro usato si aiuterà a riempire la biblioteca della casa, un progetto di scambio multiculturale.

Il programma della giornata:

ore 17.00 TAKE IT EASY E GIOCA IN LINGUA Vengono proposti una serie di semplici e divertenti giochi in lingua straniera ai quali possono partecipare adolescenti e giovani dai 15 anni. Iscrizione obbligatoria attraverso questo modulo ore 18.00 MA CHI SONO QUELLE TRE? Presentazione delle giovani volontarie Europee che vivono per un anno nella casa. Nuria, Daniela e Bernardina racconteranno la propria storia e cosa fanno in Italia. ore 19.00 APERITIVO IN MUSICA Aperitivo gratuito per tutti con in sottofondo le musiche più ascoltate in Italia, Spagna, Portogallo e Ungheria.

Domenica 12 maggio ci sarà la Festa Sociale, per celebrare il 36^ anno dall’inizio delle attività e il 37^ anno dalla fondazione.

PROGRAMMA:

Ore 8.30 Ritrovo in sede (Via I Maggio 10 – Malnate).

Ore 9.00 Partenza in corteo con la banda di Malnate verso il cimitero per la commemorazione dei soci defunti.

Ore 10.00 S. Messa presso la Chiesa Prepositurale S. Martino di Malnate.

Ore 11.00 Benedizione nuova ambulanza “per ricordare Alessandro Munari”. Interventi autorità e consegna riconoscimenti (presso Oratorio Malnate).

Ore 11.30 Aperitivo per tutti.

Aiuta e sostieni il progetto della nuova ambulanza per ricordare Alessandro Munari. Tutte le informazioni per donare e per essere aggiornato sulla raccolta fondi: https://www.sosmalnate.it/una-nuova-ambulanza-per-ricordare-alessandro-munari/