Workshop di Stefano Mordini all’Icma sulla direzione dell’attore

Lunedì 6 e martedì 7 maggio l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni ospiterà un Workshop sulla direzione dell’attore condotto dal regista Stefano Mordini.

Partendo da sequenze dei film realizzati dal cineasta o sulla base di scene improvvisate, si lavorerà in maniera specifica sulla direzione dell’attore, sul rapporto tra chi sta dietro la macchina da presa e chi deve interpretarne le intenzioni.

Il seminario coinvolgerà gli iscritti del secondo anno di regia e quelli del terzo anno di recitazione dell’Istituto Antonioni, alternando teoria e pratica, approfondimenti e momenti di confronto. Un’occasione per gli studenti per accrescere le proprie conoscenze e migliorare le proprie capacità, attraverso lo sguardo e il talento di un regista che con le sue opere è stato invitato nei festival cinematografici più prestigiosi.