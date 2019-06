Al The social gimkana letteraria

La seconda puntata della “Gimkana letteraria”, è organizzata da Go Around:

associazione che promuove iniziative di educazione interculturale, mobilità

internazionale, percorsi formativi didattici e ludico sportivi. L’evento si svolgerà

sabato 1 giugno alle ore 18 presso il Bar The Social, in Via Caracciolo a

Varese. I partecipanti saranno invitati inizialmente ad un momento conviviale.

Seguiranno quattro tappe relative a brani tratti da: “Ruderi del Tauro” e “

Dall’intramata tessitura” del poeta Enrico De Lea; “Paesaggi d’estate”, “Di tal

bellezza”, “Emozioni ‘n bilico” del poeta Gianfranco Galante; “Mi chiamo Giuseppe

per gli amici Peppino”, “Così è se mi piace”, “Gghiotta sturiusa di cuntu di mari di

ventu” di Santi Moschella. La quarta postazione, con la conduzione di Francesca

d’Addante, sarà dedicata alle prossime iniziative di Go Around. Infine, quasi a

verifica della serata, le provocazioni verranno lette a voce alta con conseguente quiz.