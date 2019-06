Arriva alla settima edizione “Tra ville e Giardini”

Saranno destinati alla comunità di villa Miralago, la realtà d’eccellenza contro i disturbi alimentari che ha sede a Cuasso al Monte e all’associazione di genitori che la sostiene, i proventi della settima edizione della manifestazione podistica serale “Tra Ville e Giardini”, organizzata dall’associazione sportiva ADS Runner Varese con il patrocinio del Comune di Varese, e la collaborazione del Fai e della camera di Commercio, che hanno concesso il passaggio da villa Panza e da ville Ponti.

L’ormai tradizionale e amata manifestazione podistica serale è prevista per venerdì 14 giugno 2019, a partire dalle 20. Due i percorsi: uno dei quali, di poco più di 10 chilometri, certificato Fidal e perciò competitivo e uno, di poco più di sei chilometri, non competitivo.

I PERCORSI

La presentazione della corsa a palazzo Estense

Come sempre, partenza e arrivo saranno ai Giardini Estensi, ma per quest’anno il percorso è inverso: la prima ad essere raggiunta (dai soli corridori in competizione) sarà villa Mylius, poi ville Ponti e villa Panza.

Tutte le info sulle gare e la possibilità di iscriversi on line sulsito di ADS Runners. Le iscrizioni si raccolgono anche la sera stessa, ai giardini estensi prima della partenza.