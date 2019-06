Battiston ha scelto la sua Giunta, Cattini è vicesindaco

Dopo il successo elettorale della lista “Insieme per Solbiate”, e in vista del primo Consiglio comunale, il sindaco Oreste Battiston ha deciso i nomi della nuova Giunta che guiderà l’amministrazione solbiatese.

Una squadra con due riconferme, tre assessori pescati tra gli eletti in Consiglio comunale e un assessore esterno.

Partiamo a Paolo Cattini, riconfermato assessore a Urbanistica, Lavori Pubblici ed Edilizia Privata, che però in questa nuova tornata amministrativa sarà anche il Vicesindaco di Solbiate Arno. Alle elezioni di domenica 26 maggio aveva raccolto 57 preferenze.

La seconda riconferma è quella del nome di Laura Colombo che ricopre l’assessorato con delega ai Servizi Educativi. Colombo alle urne aveva ricevuto dagli elettori 89 preferenze.

La prima novità riguarda invece la consigliera Manuela Villa, 42 preferenza, nominata indicata dal sindaco come assessore con delega alla Cultura e Pari Opportunità.

Chiude la squadra di Battiston il nome di Paolo Bellingreri che, come il sindaco aveva annunciato in campagna elettorale, entra in Giunta come assessore esterno con la delega al Bilancio.

Ora non resta che l’ufficializzazione del Consiglio comunale, convocato per la prima seduta del secondo mandato di Battiston sabato 15 giugno alle 10.30, nella sala consiliare in Comune a Solbiate.