Bodio, Paolelli pronta a ripartire

Si terrà lunedì 17 giugno alle 20.30 il primo consiglio comunale con la nuova giunta guidata da Elonora Paolelli, al suo secondo mandato. All’ordine del giorno il giuramento del sindaco e la nomina degli assessori e dei consiglieri che affiancheranno la Paolelli nei prossimi cinque anni. Ultimo punto la determina del’importo dei gettoni di presenza da corrispondere ai consiglieri comunali.

La giunta sarà così composta:

Al sindaco andranno Bilancio e Programmazione, Ambiente ed Ecologia, PGT, Verde pubblico e manutenzioni, Bandi, Coinger, Promozione dell’ente, Trasparenza ed educazione alla costituzione, Innovazione e informatizzazione dell’ente, cimiteri.

Riconferma per Giorgio Sassi che sarà di nuovo vicesindaco con la delega a rapporti con gli Enti Locali, Associazione Comuni Rivieraschi, Cultura e tradizioni; Bruno Palmieri sarà assessore alle Politiche giovanili, all’attuazione del programma elettorale, Sport e Consorzio Valbossa; al capogruppo Matteo Capuzzi andranno le Politiche Territoriali, politiche sociali, rapporti con parrocchia e oratorio. Roberto Merletto, “mister preferenze” con 71 voti si occuperà di Polizia Locale, Protezione Civile, Associazione Guardia Fuochi, associazioni del paese.

Giuseppina Lo Vecchio avrà le Politiche per l’infanzia, l’istruzione e la famiglia; Desirée Turconi si occuperà di Servizi alla persona e alle Politiche per gli anziani. A Luigi Gianfrate la delega per le relazioni con i cittadini e i rioni e il “benessere”, ovvero la promozione e la gestione degli eventi e della manifestazioni che verranno organizzate sul territorio.