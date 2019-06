“Il borgo di Lucio Fontana” si racconta ai comabbiesi

Una nuova associazione è nata a Comabbio con l’obiettivo di stimolare l’amore per l’arte, valorizzare il territorio e le tradizioni, si chiama “Il borgo di Lucio Fontana”. Il nome richiama il legame che esiste tra il piccolo comune e il famoso artista, che visse e lavorò proprio a Comabbio tra il 1967 e 1968.

Fondata verso la metà di aprile 2019, l’associazione “Il borgo di Lucio Fontana” ha invitato tutti i comabbiesi con una lettera a un incontro fissato per le 20.30 di venerdì 21 giugno in Sala Lucio Fontana a Comabbio.

Nel corso della serata, i volontari presenteranno ufficialmente l’associazione e spiegheranno quali saranno i primi progetti in programma. Questo incontro sarà anche un modo per cercare nuovi membri. Come hanno fatto sapere i soci, tutti potranno aderire all’associazione, proporre progetti e in generale dare il proprio contributo.

«Il principio che muove l’associazione – spiegano i volontari – è la consapevolezza che la conoscenza è un bene primario e inalienabile, un ingrediente speciale che determina la crescita umana, la formazione dell’individuo e di conseguenza la maturazione e la crescita positiva della società civile».

«L’associazione – aggiungono i volontari – si è già attivata e lo farà ancora più concretamente, in modo da instaurare un rapporto di collaborazione con Amministrazione comunale, biblioteca, Proloco, parrocchia, attività economiche e il gruppo “amici della Scala santa”».