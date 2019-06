Il campione del mondo di pizza acrobatica a Brebbia

Campione del mondo nelle categorie “pizza classica” nel 2013 e “pizza senza glutine” nel 2015, capo gruppo del team acrobatico “Pizza champs” pizzaioli acrobatici, Leone Coppola sarà a Brebbia in occasione di “Pizza in piazza”.

Il pizzaiolo acrobatico di Gavirate si esibirà in uno spettacolo tra cucina e giocoleria alle 19 di martedì 25 giugno in piazza dalla Chiesa a Brebbia. Parte del ricavato dall’evento organizzato da comune di Brebbia e Fondazione Terzoli sarà destinato all’acquisto di materiali didattici per laboratori e attività delle scuole elementari e medie.

Oltre che dallo spettacolo del “freestyler” Leone Coppola, la serata sarà allietata da dj Silvio, che con la sua musica farà ballare e divertire i presenti tra una pizza e una birra.