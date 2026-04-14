Stabile e Barbetta imprendibili nella Stramulino di Brebbia

Seconda vittoria stagionale nel circuito del Piede d’Oro per Ferdinando Stabile, prima nel 2026 per Sofia Barbetta. Questo il principale verdetto della 24a edizione della Stramulino disputata domenica 12 aprile a Brebbia, grazie all’organizzazione della Polisportiva Roncherese che cura con attenzione questa “classica” del circuito podistico provinciale.

La Stramulino si corre su un tracciato più corto rispetto al consueto standard di 10 chilometri (8.800 metri il “lungo”) ma non per questo è meno impegnativa: i continui saliscendi, il misto di sterrato e asfalto mettono in difficoltà i concorrenti (270 al via, oltre la metà iscritti al Piede d’Oro) che devono riuscire a “interpretare” al meglio il percorso per primeggiare.

Un esercizio che è venuto particolarmente bene a Ferdinando Stabile, atleta in maglia Runner Varese, primo in 32.42, poco più di 20″ davanti a Luca Ponti che ha dato la seconda piazza alla Atletica Verbano. Il club cittigliese ha fatto doppietta, perché al terzo posto si è piazzato Luca Ghiringhelli, abile a precedere Simone Carlo Prina (Arsaghese) e Fernando Coltro (Valbossa). Nella top ten sono entrati nell’ordine anche Alberto Rossi (Arsaghese), Matteo Casella (Verbano), Alessandro Giancane (Valbossa), Biagio Spadaro (Arsaghese) e Salah Argoub (Gavirate).

Bella l’immagine del podio femminile con Sofia Barbetta salita sul primo gradino con in braccio la figlioletta (foto in alto). La portacolori dei Runners Valbossa ha chiuso in 39.59 anticipando Maria Chiara Bertin (40.22) ed Elena Begnis (Arcisate, 40.42). L’accoppiata della Runner Varese – quarta Paola Turriziani, quinta Sabrina Gussoni – ha completato la prima cinquina; a seguire Antonella Flauto, Margherita Maria Quadri, Silvia Ceresa (Mezzanese), Simona Ferrario (Campus Varese) e Rita Zambon (Runner Varese).

Con Brebbia sia è concluso il primissimo spezzone del calendario del Piede d’Oro: il prossimo appuntamento arriva infatti tra tre settimane, con la Life Run 10 di Gallarate in programma domenica 3 maggio con partenza alle 9 da piazza della Libertà. L’organizzazione è affiata alla Nuoto&Fitness Varese e nel 2025 venne vinta (a livello PdO) da Pisani e Menegotto.

PIEDE D’ORO 2026 – IL CALENDARIO

15 marzo: Varese – 41a Marciando per la vita – Non disputata per maltempo

22 marzo: Arsago Seprio – Arsalonga (Santaromita | Bianchi)

29 marzo: Azzate – 33° GP della Valbossa (Pisani | Bianchi)

6 aprile: Busto Arsizio – Bumba da Cursa/Bumbasina Run (Stabile | Begnis)

12 aprile: Brebbia (Ronché) – 24a Stramulino (Stabile | Barbetta)

3 maggio: Gallarate – Life Run 10 Gallarate

10 maggio: Castiglione Olona – 17a Athlon Run

17 maggio: Besozzo – 2a Besozzo Running

24 maggio: Cocquio Trevisago – 21a Camminiamo Insieme

31 maggio: Casale Litta (Villadosia) – Quater pass inturna a Maria Bambina

7 giugno: Angera – Corri sotto la Rocca

13 giugno: Arcisate (Brenno) – 6a Brennight

21 giugno: Maccagno con P.V. – Stramaccagno

5 luglio: Arcisate – 39a Quatar pass per Arcisà

Pausa estiva

13 settembre: Cantello – Corri e Cammina Cantello

4 ottobre: Rodero (Co) – Sporterapia Run-Trofeo Rodero

11 ottobre: Venegono Superiore – 3a Witch Run – EcoRun Varese

18 ottobre: Cavaria con P. – C.C. dei 7 Campanili

* tra parentesi i nomi dei vincitori della classifica maschile e femminile del Piede d’Oro (possono differire rispetto ai vincitori assoluti)