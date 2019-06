A cena con l’Assi e le giovani Azzurre

Volandia ospiterà il 29 giugno la cena di fine stagione dello sci club A.S.S.I. di Somma Lombardo.

Quest’anno saranno ospitate due atlete della Nazionale A, Roberta Melesi delle Fiamme Oro (a sinistra nella foto) e Roberta Midali dell’Esercito Italiano, due giovanissime new entry che difenderanno i colori dell’Italia sulle piste da sci di tutto il mondo.

La stagione dello sci club Assi si è conclusa con soddisfazione grazie ai giovani dell’agonistica; più che soddisfacenti i risultati agli atleti dell’Assi che sono arrivati primi in Provincia e plurivincitori nelle diverse gare conquistando il secondo posto nel Campionato Provinciale assoluto e il terzo posto nel Campionato Provinciale Varese – Milano organizzato dall’A.S.S.I. a Chiesa Val Malenco. Al campionato hanno partecipato 16 sci club della Lombardia per un totale di 141 atleti iscritti allo slalom Trofeo Virexgomma e 216 nel gigante Trofeo Sommese Petroli.

Durante la serata verranno premiati gli atleti che hanno partecipato al Campionato Sommese a San Domenico e assegnato lo ” sci d’oro” all’atleta dell’A.S.S.I. più meritevole.