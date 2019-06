Centro anziani in festa per la fine dei corsi

Una proposta di animazione e socializzazione, ma anche uno spazio di creatività e di solidarietà.

Si sono chiusi questa mattina in via Maspero i corsi amatoriali dei Centri anziani 2018/2019: oltre quattro mesi di attività nel complesso, scanditi tra il periodo autunnale-invernale e quello primaverile; 394 persone coinvolte, 98 volontari all’opera e 92 differenti percorsi cui poter partecipare tra le sedi di Avigno, San Fermo, Sangallo, Biumo Inferiore e della stessa via Maspero. I corsi sono organizzati dai Servizi sociali del Comune di Varese e dall’Associazione volontari anziani; la prima edizione venne inaugurata nel 2001.

Tra le opzioni proposte spiccano i corsi di arte (dal disegno alla pittura passando per l’acquerello), di lingue (inglese, francese e spagnolo) e di musica, con il coro “Le coccinelle scalmanate”. Poi la ginnastica e lo sport, il ballo (liscio, di gruppo, caraibico), lo yoga e il tai chi, i laboratori di sartoria, di decoupage e di bricolage, i corsi sulla storia di Varese e quelli di informatica.

«I nostri appuntamenti – afferma l’assessore ai Servizi sociali Roberto Molinari – vogliono essere un’occasione di incontro e di sollecitazione, uno strumento che favorisce l’integrazione nel rispetto delle diverse abilità. Quello che ogni volta colpisce è vedere da un lato i volontari donare gratuitamente le proprie competenze e dall’altro i nostri ospiti impegnati a confrontarsi con le più varie discipline. Parliamo di veri momenti di incontro, che sono in grado di offrire sostegno e di rafforzare la fiducia di ciascuno, ma anche di rimettere in gioco chi altrimenti sarebbe in difficoltà».

L’annuale festa di chiusura è stata animata dai ragazzi della cooperativa “Millepiedi”, che hanno presentato il loro spettacolo di giocoleria e clown. Poi, dopo le parole di Molinari, l’esibizione musicale di Andreino Polmonari accompagnato dal pianoforte di Franco Barbera.

Prossimi eventi

Mercoledì 12 giugno alle 9.30: sfilata di moda in via Maspero. L’appuntamento, diventato ormai tradizionale, conclude il corso di sartoria e mette in mostra i modelli confezionati durante l’anno. Particolarità di questa edizione saranno gli abiti realizzati con stoffe provenienti dall’Etiopia nell’ambito di un progetto per la promozione della donna, sostenuto dalle Missioni salesiane e dall’associazione “In missione”.

Sabato 6 e domenica 7 luglio: rassegna d’arte di San Fermo. Durante la mostra saranno esposti anche i lavori dei partecipanti ai corsi di pittura.

Sabato 26 e domenica 27 ottobre: mostra d’arte dei Centri anziani in Salone estense. La rassegna – dal titolo “Arte al Centro” – raggiungerà la quarta edizione.