“Il Comune garantisca l’apertura del parcheggio”

«L’Ospedale Del Ponte è strategico per la sanità non solo cittadina, ma provinciale ed anche extraprovinciale. In questi anni Regione Lombardia ha investito risorse ingenti, per circa 40 milioni di euro, e prossimamente verrà aperto anche il pronto soccorso pediatrico. Per questo ci aspettiamo che l’amministrazione comunale sia in grado di fare la propria parte, garantendo l’apertura del nuovo parcheggio».

Così Emanuele Monti (Lega), Presidente della III Commissione Sanità e Politiche Sociali di Regione Lombardia, riguardo le lentezze sull’entrata in funzione del nuovo parcheggio a servizio dell’Ospedale Del Ponte di Varese.

«Ho scritto una lettera al Sindaco Galimberti – spiega Monti – per chiedere lumi sui tempi di apertura di questa struttura, la cui realizzazione è stata sollecitata da numerosi operatori sanitari e commercianti negli ultimi mesi. Come Regione ci siamo impegnati a fondo per la valorizzazione e la crescita dell’Ospedale. A breve inizieremo i ragionamenti sul terzo lotto. Tuttavia, è fondamentale garantire la possibilità di parcheggio. Il Comune deve dare una risposta ai cittadini».