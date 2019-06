Artisti locali in Municipio: espone Giuseppe “Pippo” Delia

Proseguono le mostre di pittori locali a Malnate, in continuità con la Settimana del cultura.

Questa volta è il turno di “Pinocchio”, rappresentato da Giuseppe “Pippo” Delia come un bambino pensieroso che riflette sulla sua trasformazione da burattino ad umano: «Forse – spiega l’autore – era meglio rimanere “di legno” perché poteva divertirsi quando meglio preferiva e non era condizionato da stigmi sociali».

«Obiettivo della rassegna – spiega l’assessorato alla cultura, sport, giovani e comunicazione Carola Botta – è la valorizzazione delle numerose eccellenze presenti sul territorio malnatese ma anche far riflettere sull’inestimabile valore dell’arte».

I prossimi appuntamenti della manifestazione saranno domani pomeriggio, giovedì 27 giugno alle 17 in piazza Tessitrici, con letture ad alta voce per i bambini; venerdì 28 giugno alle 21 con il “cinema a muro” in via Gramsci, e sabato 29 giugno alle 21 con il “Concerto d’estate” del Corpo filarmonico cittadino, nel cortile della scuola Battisti.