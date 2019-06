Corbo corre di nuovo dal Sacro Monte a Besnate

Lo aveva promesso cinque anni fa in caso di una sua elezione. Ha rinnovato il suo impegno durante l’ultima campagna elettorale nel caso di un buon risultato della sua lista “Con voi per Besnate”.

Forte del suo 67% di voti, quindi, il sindaco di Besnate Giovanni Corbo rifarà la sua celebre corsa dalla prima cappella del Sacro Monte fino ad arrivare nella sua città, in Piazza Mazzini. La partenza sabato mattina 29 giugno dal Sacro Monte, l’arrivo è previsto a Besnate per le 11 circa. Corbo, però, non partirà da solo:«Con me correranno alcuni amici ed amiche», spiega il sindaco. Al suo arrivo in piazza verrà accolto poi da tutti i concittadini che vorranno festeggiare con lui.

Perché questa corsa? Correre, alla fine, è un po’ come amministrare: non partire con troppa veemenza, tenere un’andatura regolare e non disperdere mai il fiato, arrivare, infine, al traguardo. «Vuole essere una metafora simpatica dell’impegno che per cinque anni un’amministrazione è chiamata ad assolvere al servizio della comunità», spiega Corbo, «avendola fatta già cinque anni fa mi piaceva prendere questo impegno con i besnatesi anche per questa elezione, considerandola ben augurante visto l’esito. Alla luce del consenso ricevuto è ancora più responsabilizzante far sì che anche gli “impegni divertenti” vengano rispettati».

