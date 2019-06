Enea Cassani e Silvia Boccia vittoriosi nella “Bumba da cursa”

Busto Arsizio città del podismo nell’ultimo mese. Così dopo la Corsa della cperanza del 5 maggio, la Agesp run di due settimane dopo e mentre venerdì 31 maggio si è corsa la classicissima Busto di cera, giugno si è aperto con la Bumba da cursa, seconda edizione di una bella 5 chilometri disputata nella località di Borsano.

La manifestazione, inserita all’interno della festa rionale è stata organizzata dal gruppo sportivo Bumbasina Run in collaborazione con il Club Borsanese Folclore e Sport. La gara, come detto, si svolgeva su un percorso di 5 chilometri distribuiti tra asfalto e sterrato. Infatti dopo la partenza dal Campone di Via Magenta e un iniziale tratto su asfalto, i podisti si sono spinti sui sentieri del Parco Alto Milanese.

A dirigere le danze tra i 144 podisti in corsa è stato inizialmente un gruppo di 5-6 atleti, sgranato poi pian piano per ridursi al gruppo di testa di tre capofila. Ad avere la meglio al traguardo posto all’interno dell’area feste è stato Enea Cassani (Atletica 99 Vittuone) con un tempo di 18’16”. Dietro di lui sono giunti Amos Bianchi del Cus Insubria e Davide Amenta. Più staccati dal gruppo di testa si sono poi susseguiti gli arrivi di Diego Furia (Atletica San Marco, primo bustocco al traguardo), Gabriele Forasacco (Atletica San Marco) e Raffaele Nastari (Amatori Atletica Casorate).

Nella classifica femminile invece la prima a presentarsi al traguardo è stata Silvia Boccia che ha avuto la meglio su Ilaria Prandoni e Francesca Barone (Atletica Lonato, prima bustocca). Quarta posizione invece per Roberta Tosi, e quinta piazza per Samantha Giani.

Le foto della manifestazione sono disponibili su Podisti.net grazie all’operato di Arturo Barbieri.