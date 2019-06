Come far bene impresa? Imprenditori (e non solo) si raccontano a Think To

9 speaker, 8 interventi e più di 200 partecipanti per un pomeriggio di riflessioni, stimoli e approfondimenti attorno al tema dell’impresa. È il successo (sold-out) della seconda edizione di ThinkTO, l’iniziativa di Think (agenzia pubblicitaria di Busto Arsizio) svoltosi venerdì 24 maggio nella Sala Tramogge dei Molini Marzoli.

“Far bene l’impresa fa bene all’impresa: tra resilienza e cambiamento”, questo il titolo dell’evento attorno al quale hanno portato le proprie esperienze manager, professionisti, sportivi, start-upper e studiosi d’eccellenza: Simon Giuliani (Global Marketing Director Candiani Denim), Chiara Montanari (Life Explorer, Capo missioni internazionali in Antartide), Federica Usberti (Business Unit Manager Heineken Italia), Nico Valsesia (Recordman, Ciclista, Trailer, Runner), Fabio Cozzi e Raoul Meroni (CEO & COO TAAAC), Gabriele Gianduia (avvocato e partner di A&A Studio Legale), Alberto Maestri (Chief Content Officer @ OpenKnowledge | Bip) e Andrea Bizzozero (professore Filosofia e Teologia Pontificia Università Antonianum).

Quanto sappiamo resistere alla fatica e reagire con forza e determinazione? Quanto un’azienda riesce ogni giorno a motivare le proprie risorse anche nei periodi più difficili? Queste le riflessioni condivise dal pubblico e accompagnate dal presentatore Germano Lanzoni.

Come per la prima edizione, anche quest’anno l’evento ha raccolto fondi a scopo benefico. Per il 2019 è stata scelta Effatà, la Cooperativa Sociale di Busto Arsizio che, dal 1998, dà la possibilità a soggetti in situazioni fragili di lavorare e reinserirsi nella società in collaborazione con il Centro Psichico Sociale cittadino.

Grandi soddisfazioni, quindi, per Matteo Toia e Anja Azimonti, soci dell’agenzia: “Quello di oggi non è stata una lezione, piuttosto una condivisione volta a trasmettere storie di successo con la speranza di contaminare il pubblico con stimoli per il domani. Ovviamente la forza motrice è il nostro team, senza il quale nulla di tutto questo sarebbe possibile”.

E si guarda già al 2020. Per la terza edizione ThinkTo devolverà fondi alla Fondazione Reb, ovvero il sodalizio che sostiene la ricerca per la cura dell’epidermolisi bollosa (EB), una malattia rara caratterizzata da fragilità della pelle e delle mucose e dalla formazione di lesioni bollose a seguito di sfregamento o pressione.

