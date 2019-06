Fiabe danzanti per Nichi e tutti i bambini che lottano

Si terrà domani martedì 4 giugno alle 20.45 al Teatro San Giorgio di Bisuschio lo spettacolo “Alice si perde nelle fiabe” realizzato dal corso di danza C. Ferrini della Soms di Brenno di Arcisate.

Lo spettacolo è un musical bello per grandi e bambini, ed è dedicato alla memoria di Nicholas Bertolla, per tutti Nichi, un bimbo sfortunato che si è spento all’età di nove anni dopo aver combattuto una dura battaglia contro la leucemia.

Il ricavato dello spettacolo verrà devoluto in beneficenza a favore del comitato “Cuori in day-hospital” della Fondazione Giacomo Ascoli per l’oncologia pediatrica di Varese.

I biglietti sono venduti direttamente in teatro la sera dello spettacolo.