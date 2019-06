Una fiaccolata benefica al sacro Monte

Si terrà venerdì 7 giugno la fiaccolata benefica finalizzata alla raccolta fondi per sanare le ferite provocate dai devastanti incendi scoppiati dal 2018 ad oggi sul Campo dei Fiori.

L’evento consisterà in un percorso che, con partenza dalla prima cappella alle 21.15, giungerà, in circa un’ora seguendo la Via Sacra, fino alla terrazza del Mosè. Il ritrovo, per chi volesse partecipare, è alle 20.45 alla prima cappella, con distribuzione delle fiaccole.

All’arrivo, previsto per le 22,15 a Santa Maria del Monte i partecipanti verranno accolti da un’esibizione canora del Coro femminile Thelys e il coro città di Luino.

La raccolta fondi avverrà tramite un’offerta libera per la fiaccola (flombeaux) che verrà consegnata alla partenza del percorso: le fiaccole sono offerte dalla Cereria Bianchi, azienda varesina che da oltre cent’anni opera nel settore cerario..

Il ricavato sarà devoluto al “fondo del Campo dei Fiori” istituito dal Parco del Campo dei Fiori e dai comuni limitrofi.

Le risorse raccolte verranno destinate a tre obiettivi principali: ripiantumazione delle aree devastate dal fuoco, Sostegno all’Osservatorio Astronomico per il ripristino dei percorsi didattici nell’area, Attività di sistemazione dei sentieri per favorire la fruizione e il controllo del Parco. Parte dei fondi raccolti verranno destinati anche a potenziare le attrezzature dell’Anti Incendio Boschivo e delle squadre comunali che si sono prodigate, con dedizione e competenza, allo spegnimento delle fiamme.

L’evento è organizzato dal Rotary Club Varese – Verbano e dai Rotaract Club del Distretto 2042 e, considerata l’importanza della finalità, vede il patrocinio del Comune di Varese, della Provincia di Varese, del Comune di Luvinate e del Parco regionale del Campo dei Fiori.